Вбивство через необережність або навмисне вбивство: поліція веде слідство

Як відомо, восени відкривається мисливський сезон, але через необережність громадян, на жаль, трапляються випадки і зі смертельними наслідками.

Так, за минулі вихідні у Львівській та Сумській областях під час полювання загинули двоє чоловіків.

Поліція Сумської області 13 листопада в Охтирському районі зафіксувала смерть мисливця, обставини якої наразі розслідуються.

Приблизно о 15:00 у відділення поліції повідомили, що чоловік 28 років помер у лікарні від поранення, несумісного із життям. Поліцією було встановлено, що четверо учасників виїхали на полювання біля села Боромля Охтирського району Сумської області. Один із них зробив постріл у бік дикої кози. На крики людини, які лунали після пострілу, збіглися мисливці та з'ясувалося, що поранено одного з чоловіків мисливської групи. Була одразу викликана швидка допомога, але постраждалий не зміг пережити смертельне поранення, яке він отримав на полюванні, та медичні працівники констатували смерть у лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст.119 КК України «Вбивство з необережності», де з'ясовуватимуть усі обставини смертельної події.