Вбивство через необережність або навмисне вбивство: поліція веде слідство

Як відомо, восени відкривається мисливський сезон, але через необережність громадян, на жаль, трапляються випадки і зі смертельними наслідками.
Так, за минулі вихідні у Львівській та Сумській областях під час полювання загинули двоє чоловіків.
Поліція Сумської області 13 листопада в Охтирському районі зафіксувала смерть мисливця, обставини якої наразі розслідуються.
Приблизно о 15:00 у відділення поліції повідомили, що чоловік 28 років помер у лікарні від поранення, несумісного із життям. Поліцією було встановлено, що четверо учасників виїхали на полювання біля села Боромля Охтирського району Сумської області. Один із них зробив постріл у бік дикої кози. На крики людини, які лунали після пострілу, збіглися мисливці та з'ясувалося, що поранено одного з чоловіків мисливської групи. Була одразу викликана швидка допомога, але постраждалий не зміг пережити смертельне поранення, яке він отримав на полюванні, та медичні працівники констатували смерть у лікарні.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст.119 КК України «Вбивство з необережності», де з'ясовуватимуть усі обставини смертельної події.
Львівська поліція отримала повідомлення близько 14:00, в якому йшлося про смертельне поранення людини під час полювання у Стрийському районі Львівської області.
На місці події працювали слідчо-оперативна група, працівники поліції, криміналісти та екстрена медична допомога.
Попередньо було встановлено, що у мисливському угідді недалеко від села Стильське, помер 66-річний сільський житель Стрийського району від пострілу з карабіна «Sauer100» 62-річним жителем села Новий Розділ. Постріл мисливця був направлений на дичину, але куля потрапила в ділянку грудної клітки іншому учаснику полювання, внаслідок чого чоловік помер на місці.
Поліція веде розслідування щодо відкритого кримінального провадження за ч.1 ст.119 (Вбивство з необережності) КК України.
В обох випадках санкціями передбачено покарання - строк позбавлення волі від 3 до 5 років.
Правоохоронці ще раз закликають власників мисливської зброї бути максимально обережними під час полювання та неухильно дотримуватись правил експлуатації вогнепальної зброї.
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