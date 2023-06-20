Біля будівлі Верховного Суду проходить пікет активістів з вимогою скасувати забудову карпатського гірського масиву Свидовець

11:49 29 вересня Київ, Україна

У Києві Верховний Суд України вирішує долю туристично-рекреаційного комплексу (ТРК) "Свидовець", розташованого в Карпатах. Під будівлею суду активісти організували пікет в надії скасувати забудову гірського масиву.



Про це повідомляє Цензор.НЕТ.



"Все почалося з того, що місцевим жителям с. Лопухове, с. Чорна Тиса та смт Ясіня, розташованих навколо гірського масиву Свидовець, неналежним чином повідомили про проведення громадських слухань в їхніх селах, на яких місцеві жителі змогли б представити свої пропозиції в підтримку або заперечення щодо детального плану території туристично-рекреаційного комплексу (ТРК) "Свидовець". Місцеві жителі подали позов до суду про визнання незаконними розпорядження Тячівської та Рахівської РДА про затвердження детального плану території ТРК "Свидовець". У першій інстанції юристи, екологи, активісти і місцеві жителі отримали рішення суду на користь збереження Свидівця, але рішенням апеляційної інстанції Свидовець відданий на поталу забудовників. Три роки тому була подана касаційна скарга і ось нарешті ми дочекалися судового засідання, на якому вирішиться доля Свидівця", - розповіли активісти акції.