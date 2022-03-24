Біля будівлі польського посольства пройшов пікет проти монополізації ринку працевлаштування

17:55 25 червня Київ, Україна

Біля будівлі польського посольства в Києві зібрався організований пікет з більш ніж 30 осіб. Протестувальники переслідували завдання донести до польського керівництва необхідність вжиття заходів щодо недопущення непрозорих схем в процесі працевлаштування українців в Польщі.



Активісти передали посольству резолюцію, в якій висловили стурбованість планами допустити до процесу видачі робочих віз рекрутингові компанії, незважаючи на те, що це створює конфлікт інтересів.

"Як відомо, польський уряд видає робочі візи українцям через візові центри. Зазвичай це спеціалізовані незалежні компанії, що не займаються працевлаштуванням. Це дозволяє забезпечити конкуренцію між рекрутинговими фірмами і гарантує надання кращих пропозицій для роботи громадянам України, які шукають роботу в Польщі", - йдеться в зверненні.



"Однак в червні Посольство Республіки Польща повідомило про плани передати право на збір і обробку візових даних українців консорціуму з п'яти компаній, дві з яких професійно займаються працевлаштуванням українців в Польщі. Очевидно, що для рекрутингового бізнесу це істотна економічна перевага, що несе ризики спотворення конкуренції між польськими роботодавцями за українських робітників. Потім це призведе, з великою ймовірністю, до монополізації ринку, погіршення умов працевлаштування та подорожчання послуг", - додали активісти.



Протестувальники заявили, що, крім того, збільшуються ризики несанкціонованого використання особистих даних українців "з огляду на повідомлення польських ЗМІ про можливий зв'язок одного з учасників консорціуму з проросійським польським бізнесменом із сумнівною репутацією".



Своїм мітингом активісти хочуть привернути увагу громадськості і керівництва Польщі до проблеми і закликати вжити необхідних заходів для недопущення будь-яких непрозорих схем в процесі видачі віз громадянам України для виїзду в Польщу.



У грудні 2020 року посольство Польщі оголосило тендер на обслуговування видачі віз на три роки очікуваною вартістю до 38 млн євро. У ньому взяли участь 5 компаній, 3 з яких з найнижчою ціною не пройшли відбір. 11 червня посольство оголосило про плани затвердити переможцем консорціум з 5 компаній, в тому числі польської та української, які займаються працевлаштуванням українців у Польщі.