Всі мають вогнепальні поранення: у Бучі розпочали ексгумацію тіл загиблих

17:09 08 квітня Київ, Україна

У Бучі розпочалася ексгумація тіл, похованих у братській могилі, повідомили у місцевій міськраді.

«Дістали та оглянули вже 18 тіл. Вони є з осколковими пораненнями, але всі з вогнепальними. 16 - з вогнепальними, а 2 - з осколковими та вогнепальними. Що це означає? Це означає, що цивільних убивали. Для нас це ще чергова історія драми, не лише військових злочинів, а й злочинів проти цивільних», - повідомила Ольга Стефанишина, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Буде проведено ідентифікацію кожного загиблого. Наразі фахівці працюють на місцях події, опитують очевидців, свідків, щоб задокументувати кожен злочин рашистів.

Бучанський міський голова Анатолій Федорук зазначив, що після ідентифікації та за погодженням рідних, кожного загиблого буде поховано індивідуально на місцевому цвинтарі у спеціально визначеному секторі.