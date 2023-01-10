В українського судді виявили майно в москві та Севастополі

08:51 10 січня Київ, Україна

Суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Ярослав Василенко здійснив 25 мандрівок до Криму з моменту його окупації.



Згідно з інформацією про перетин кордону з російської бази даних, з 2014 року Василенко по кілька разів на рік їздив до окупованого Криму, востаннє - у 2021 році.



Першу поїздку він здійснив у липні 2014 року, того ж літа він приїхав ще раз. Журналісти знайшли у соцмережах фотографії судді із поїздок того періоду. У 2015-2016 роках суддя сумарно 8 разів з'їздив до окупованого Криму, про що також свідчать фотографії, оприлюднені його родичем у російській соцмережі "Однокласники".



Василенко продовжував їздити туди і надалі, аж до липня 2021 року. З початку окупації він провів на півострові щонайменше 206 днів.



"Що не так з поїздками до Криму, окупованого росією? По-перше, з моменту в'їзду на півострів людина підпорядковується вже російським законам, показує документи прикордонникам-окупантам, розраховується окупаційною валютою - російським рублем, і навіть сплачує податки до бюджету країни-агресора, щоразу щось купуючи. По-друге, постає питання, чому представник української влади не боїться бути там затриманим?".



Крім того, журналісти з'ясували, що Василенко не декларує нерухомість сім'ї у Криму та в росії. Завдяки фотографіям судді з Криму у соцмережах журналісти вирахували точне місце розташування та номер апартаментів, у яких зупинявся суддя Василенко.



Також відомо, що вони належать його дружині Олені Василенко та оформлені на неї як на громадянку росії. Нерухомість знаходиться в елітному житловому комплексі "Аквамарин" на березі Чорного моря в Севастополі.



Загалом Олена Василенко має у власності дві квартири у ЖК "Аквамарин" із видом на море загальною площею 115 квадратних метрів. Про це свідчать записи у російському реєстрі переходу прав власності на нерухоме майно.



Раніше апартаменти було оформлено на тещу судді Наталю Сороку. Свідоцтво про право на спадщину дружини судді, за яким відбулася реєстрація прав власності, свідчить, що дружина Василенка стала власницею апартаментів саме за паспортом громадянки росії. Відповідне рішення виніс реєстратор у москві.



Паспорт Олени Василенко є чинним. Вона отримала його у 2015 році після досягнення 45-річного віку. До цього вона також мала російське громадянство.



У деклараціях судді немає згадок про російське громадянство дружини, хоча відповідну графу для цього передбачено. Василенко не вказав у своїй майновій декларації за 2020 рік, що його дружина має у власності апартаменти у Севастополі.



Орієнтовна ринкова ціна кримського майна родини Василенків може сягати понад 17 млн гривень.



Крім того, журналісти з'ясують, що сім'я судді має нерухомість у москві, на вулиці Льотчика Бабушкіна. Зокрема, його дружина Олена та дочка Юлія Василенко є власницями половини квартири загальною площею 72 квадратні метри, про що свідчить витяг з російського реєстру прав переходу власності на нерухоме майно. Власність дружина та дочка оформили за паспортами громадянок росії.



Вони є власницями цього майна з 2006 року, проте ставши суддею, Василенко жодного разу не вніс ці відомості до декларації.



Вартість частки дружини судді у цій квартирі становить приблизно 2,5 млн гривень. Таким чином, орієнтовна вартість майна судді, яке він не вніс до декларації, включаючи апартаменти у Севастополі, становить близько 20 мільйонів гривень.



"Схеми" вирушили на одне із судових засідань судді Василенка, але він відмовився відповідати на запитання журналістів про незадекларовану нерухомість у Криму та москві, про регулярні відвідування окупованого Криму та російське громадянство дружини, не відображене в декларації. Ці ж питання журналісти виклали і в письмовому запиті на адресу судді та оприлюднять відповідь, як тільки вона надійде”.



Суддя Ярослав Василенко навчався у Червонопрапорному військовому інституті Міністерства оборони СРСР у москві. Після випуску 1991 року працював у військових судах в Україні, а 2008 року обійняв посаду судді Київського апеляційного адміністративного суду, 2018 року став суддею Шостого апеляційного адміністративного суду, де працює досі.



"Схеми" повідомляють, що у розпал подій Майдану Василенко розглядав апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва про заборону проведення масових зборів на Майдані.



Тоді колегія суддів апеляційної інстанції підтвердила заборону проведення будь-яких масових акцій на Майдані у період з 7 грудня 2013 року по 7 січня 2014 року.