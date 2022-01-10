У столичних медиків, які підробляли ковід-сертифікати, знайшли понад мільйон гривень готівкою

14:22 10 січень Київ, Україна

У Києві викрили групу зловмисників, котрі підробляли сертифікати про вакцинацію від COVID-19, повідомила Служба безпеки України.



Організували схему двоє мешканців столиці разом із медиками Дарницького району. Останні вносили неправдиву інформацію в електронну систему eHealth, що дозволяло потім закачати дані в Дію.



Фальшиву вакцинацію ділки проводили за 3 000 гривень: оскільки 1-а та 2-а дози вакцини мають різні сертифікати, ділки змушували своїх клієнтів платити за них окремо.

"Була зімітована навіть тимчасова періодизація між уколами, встановлена МОЗ", - розповіли правоохоронці.

Затримано зловмисників при отриманні грошей за черговий сертифікат. Під час обшуку в лікарні правоохоронці виявили чорнові записи зі списком клієнтів, пам'ятки про вакцинацію та особисті медкарти на різних осіб, електронні пристрої з доказами протиправної діяльності, а також готівка у сумі понад 1,2 мільйона гривень та 16 тисяч доларів.

Викритим ділкам готуються повідомити про підозру у шахрайстві та підробці документів.



В цей час за внесення неправдивих даних в електронні ресурси порушники можуть отримати до шести років позбавлення волі. Покарання загрожує і тим, хто виробляє та продає підроблені документи про щеплення, а також тим, хто їх використовує.



Минулого року парламент у першому читанні підтримав, щоб: