У столичних медиків, які підробляли ковід-сертифікати, знайшли понад мільйон гривень готівкою

У Києві викрили групу зловмисників, котрі підробляли сертифікати про вакцинацію від COVID-19, повідомила Служба безпеки України.
Організували схему двоє мешканців столиці разом із медиками Дарницького району. Останні вносили неправдиву інформацію в електронну систему eHealth, що дозволяло потім закачати дані в Дію.
Фальшиву вакцинацію ділки проводили за 3 000 гривень: оскільки 1-а та 2-а дози вакцини мають різні сертифікати, ділки змушували своїх клієнтів платити за них окремо.
Організували схему двоє мешканців столиці разом із медиками Дарницького району. Останні вносили неправдиву інформацію в електронну систему eHealth, що дозволяло потім закачати дані в Дію.
Фальшиву вакцинацію ділки проводили за 3 000 гривень: оскільки 1-а та 2-а дози вакцини мають різні сертифікати, ділки змушували своїх клієнтів платити за них окремо.
Затримано зловмисників при отриманні грошей за черговий сертифікат. Під час обшуку в лікарні правоохоронці виявили чорнові записи зі списком клієнтів, пам'ятки про вакцинацію та особисті медкарти на різних осіб, електронні пристрої з доказами протиправної діяльності, а також готівка у сумі понад 1,2 мільйона гривень та 16 тисяч доларів.
Викритим ділкам готуються повідомити про підозру у шахрайстві та підробці документів.
В цей час за внесення неправдивих даних в електронні ресурси порушники можуть отримати до шести років позбавлення волі. Покарання загрожує і тим, хто виробляє та продає підроблені документи про щеплення, а також тим, хто їх використовує.
Минулого року парламент у першому читанні підтримав, щоб:
- за використання підроблених документів щодо проведення щеплень порушники сплачували штраф від 17 до 34 тисяч гривень або отримували обмеження волі до двох років;
- за внесення неправдивих відомостей про проведення щеплень медпрацівники сплачували штраф від 34 до 68 тисяч гривень або отримували позбавлення волі на строк до двох років;
- за виготовлення підроблених документів на продаж сплачували штраф від 85 до 170 тисяч гривень чи отримували позбавлення волі до трьох років.
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