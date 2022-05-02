У дитини з Сумської області підозрюють туляремію

17:07 04 грудня Київ, Україна

За даними Центру громадського здоров'я, 13-річному хлопчикові з Сумської області встановлено підозру на діагноз "туляремія".
 
14 листопада 2020-го у потерпілого з'явилися болі в горлі, збільшилися лімфатичні вузли, а також підвищилася температура до 39°С. У той же день він звернувся за медичною допомогою, а 16 листопада 2020 року було госпіталізовано в інфекційне відділення.
"Фахівці лабораторного центру почали епідеміологічне розслідування для з'ясування умов і причин появи захворювання. А також проводять весь комплекс необхідних протиепідемічних та профілактичних заходів", -повідомив в ЦГЗ.
Що таке туляремія?

Туляремія - це гостра інфекційна хвороба, на яку можуть захворіти люди і тварини. Збудник - бактерія Francisella tularensis.
Основне джерело інфекції для людини - ондатри, щурі, миші, ховрахи, зайці. Переносники інфекції - іксодові і гамазові кліщі, блохи, гедзі, комарі, москіти та ін.
"Людина інфікується при контакті з хворими тваринами, від укусу переносника, вживання заражених продуктів і води і навіть через дихальні шляхи (наприклад, під час обробки заражених зернових продуктів, фуражу)", - пояснили в ЦГЗ.
Симптоми туляремії:
  • збільшення лімфовузлів;
  • підвищення температури тіла до 38-40°С;
  • сильний головний біль;
  • загальна слабкість;
  • запаморочення, порушення свідомості;
  • біль у м'язах;
  • нудота;
  • блювота;
  • почервоніння обличчя і очей;
  • висип, який на 8-12-й день хвороби лущиться і може привести до пігментації шкіри.
Лікування проводять тільки в умовах стаціонару. Пацієнтам призначають антибактеріальну терапію.