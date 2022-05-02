У дитини з Сумської області підозрюють туляремію

За даними Центру громадського здоров'я, 13-річному хлопчикові з Сумської області встановлено підозру на діагноз "туляремія".
14 листопада 2020-го у потерпілого з'явилися болі в горлі, збільшилися лімфатичні вузли, а також підвищилася температура до 39°С. У той же день він звернувся за медичною допомогою, а 16 листопада 2020 року було госпіталізовано в інфекційне відділення.
Що таке туляремія?
Туляремія - це гостра інфекційна хвороба, на яку можуть захворіти люди і тварини. Збудник - бактерія Francisella tularensis.
Основне джерело інфекції для людини - ондатри, щурі, миші, ховрахи, зайці. Переносники інфекції - іксодові і гамазові кліщі, блохи, гедзі, комарі, москіти та ін.
Туляремія - це гостра інфекційна хвороба, на яку можуть захворіти люди і тварини. Збудник - бактерія Francisella tularensis.
Основне джерело інфекції для людини - ондатри, щурі, миші, ховрахи, зайці. Переносники інфекції - іксодові і гамазові кліщі, блохи, гедзі, комарі, москіти та ін.
Симптоми туляремії:
- збільшення лімфовузлів;
- підвищення температури тіла до 38-40°С;
- сильний головний біль;
- загальна слабкість;
- запаморочення, порушення свідомості;
- біль у м'язах;
- нудота;
- блювота;
- почервоніння обличчя і очей;
- висип, який на 8-12-й день хвороби лущиться і може привести до пігментації шкіри.
Лікування проводять тільки в умовах стаціонару. Пацієнтам призначають антибактеріальну терапію.
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