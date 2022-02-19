Біля узбережжя Канади затонув рибальський траулер: 7 загиблих та 14 зниклих безвісти

15:59 16 лютий Київ, Україна

Щонайменше 7 рибалок загинули та ще 14 зникли безвісти після того, як іспанський траулер затонув 15 лютого у морі біля сходу Канади.

Про це повідомили іспанські та канадські офіційні особи.



«Наразі ми виявили сімох загиблих і трьох людей, що вижили», — повідомив представник Об'єднаного координаційного центру рятувальних операцій Канади (JRCC).



За його словами, на борту судна знаходилися 24 члени екіпажу, коли воно затонуло приблизно за 250 морських миль на схід від Ньюфаундленду.

На цей момент рятувальники все ще шукають 14 членів екіпажу, що залишилися, незважаючи на складні погодні умови.



Міністерство транспорту Іспанії ідентифікувало членів екіпажу як 16 громадян Іспанії, п'ять перуанців та трьох ганців.



«Сім осіб були знайдені мертвими... трьох моряків було знайдено живими на рятувальному плоту, а решта (це близько 24 осіб) не було знайдено», — сказав представник патрульної служби північно-західної Іспанії.

Міністерство повідомило, що 50-метрове рибальське судно Villa de Pitanxo, що базується в порту в Галісії, відправило два сигнали лиха, отримані о 5:24 ранку (04:24 за Гринвічем) у Мадриді.



Через п'ять годин інше іспанське рибальське судно, що знаходилося в цьому районі, помітило два рятувальні плоти, на одному з яких перебували троє тих, хто вижив і кілька тіл.



Пізніше рятувальники виявили ще чотири тіла.



«Моряки, що вижили, перебували в стані гіпотермічного шоку, тому що температура води була дуже низькою», — заявила громадському радіо представниця центрального уряду Іспанії в регіоні Галісія.



Вона сказала, що ті, хто вижив, були доставлені в безпечне місце вертольотом канадської берегової охорони, і що рятувальники знайшли два інші рятувальні плоти, які були «цілком порожні».



Канадські рятувальники задіяли вертоліт, військовий літак, корабель берегової охорони та кілька катерів для пошуку членів екіпажу, що зникли безвісти.