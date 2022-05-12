Біля острова Зміїний ЗСУ атакували російський корабель "Всеволод Бобров"

20:24 12 травня Київ, Україна

Сьогодні, 12 травня, неподалік острова Зміїний Одеської області ЗСУ завдали удару по ворожому кораблю "Всеволод Бобров".

Про це повідомляє речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Судно везло на острів Зміїний підкріплення, у тому числі зенітно-ракетні комплекси. Не доїхало – було підбито українським «Нептуном», після чого спалахнуло. Повідомляється, що корабель зараз буксують до Севастополя, але поки що ця інформація вимагає уточнення.

"Один із найновіших у чорноморському флоті. Кажуть, що тягнеться до Севастополя, ця інформація потребує уточнення. Але те, що йому там дали змієбаїв - це правда", - заявив Братчук.

Судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров" спустили на воду у 2016 році, проте далі будівництво судна припинилося через відсутність імпортних комплектувальних через санкції. Після добудови влітку 2021 його включили до складу чорноморського флоту. Кораблів такого типу в росії лише два.

Як заявляли в міноборони росії, «Всеволод Бобров» має вдосконалені системи зв'язку і навігації, і здатний ефективно виконувати завдання у складі угруповань кораблів вмф.

Ефективно виконав завдання, нічого не скажеш)