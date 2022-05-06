Біля острова Зміїний знову спалахнув російський військовий корабель

13:18 06 травня Київ, Україна

Біля острова Зміїний спалахнув російський військовий корабель типу "Буревісник".

Про це повідомляє одеське видання Думська.



На кораблі стався вибух із подальшим загорянням. Інформація про пожежу на судні з'явилася у соцмережах ще 5 травня, зазначає видання.



Над цим районом акваторії Чорного моря кружляє ворожа авіація, на допомогу кораблю з тимчасово окупованого Криму вийшли рятувальні судна.



За даними джерел Думської, у корабель влучила українська ракета "Нептун".



Нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram підтвердив аварію фрегата.

"Знаєте, є такий "Адмірал Макаров". Так от, йому теж стало дуже погано - знову покарав бог моря. Ще один російський військовий корабель не пішов "куди треба", але одержав достатньо. І сподіваюся, згодом теж піде "куди треба", – розповів депутат.



У той самий час в оновлених даних Генштабу уточнюється, що росіяни станом на 6 травня втратили ще один корабель/човен.