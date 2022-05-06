Біля острова Зміїний знову спалахнув російський військовий корабель

Біля острова Зміїний спалахнув російський військовий корабель типу "Буревісник".
Про це повідомляє одеське видання Думська.
На кораблі стався вибух із подальшим загорянням. Інформація про пожежу на судні з'явилася у соцмережах ще 5 травня, зазначає видання.
Над цим районом акваторії Чорного моря кружляє ворожа авіація, на допомогу кораблю з тимчасово окупованого Криму вийшли рятувальні судна.
За даними джерел Думської, у корабель влучила українська ракета "Нептун".
Нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram підтвердив аварію фрегата.
На кораблі стався вибух із подальшим загорянням. Інформація про пожежу на судні з'явилася у соцмережах ще 5 травня, зазначає видання.
Над цим районом акваторії Чорного моря кружляє ворожа авіація, на допомогу кораблю з тимчасово окупованого Криму вийшли рятувальні судна.
За даними джерел Думської, у корабель влучила українська ракета "Нептун".
Нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram підтвердив аварію фрегата.
У той самий час в оновлених даних Генштабу уточнюється, що росіяни станом на 6 травня втратили ще один корабель/човен.
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