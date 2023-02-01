У Коломойського відбуваються обшуки

11:53 01 лютого Київ, Україна

Правоохоронці проводять обшуки у будинку бізнесмена Ігоря Коломойського. Розслідування стосується махінацій навколо "Укртатнафти" та "Укрнафти".



Цю інформацію ЗМІ підтвердило джерело у СБУ. Обшук у Коломойського також підтвердив голова Бюро економічної безпеки Вадим Мельник.

"Подробиць я повідомити не можу, тому що я не керівник органу досудового розслідування. Але те, що зараз детективи Бюро економічної безпеки проводять вказані обшуки, ця ситуація є", - розповів він.

Чиновник додав, що не може надати інформацію, де саме проводяться обшуки.



Раніше ЗМІ повідомили, що Служба безпеки та Бюро економічної безпеки проводять обшук будинку Коломойського. Розслідування стосується махінацій щодо компаній "Укртатнафта" та "Укрнафта". Журналісти повідомляють, що йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень та ухилення від сплати митних платежів.



Громадське намагається отримати подробиці та коментар Коломойського.



Що відомо про справи, пов'язані з Коломойським

У вересні 2022 року українські антикорупційні органи повідомили вісьмох фігурантів кримінального розслідування про підозру у заволодінні коштами ПАТ "Укрнафта", одним з акціонерів якої є пов'язана з Ігорем Коломойським група "Приват", на суму понад 13 мільярдів гривень. Серед підозрюваних – колишній голова правління "Укрнафти"; колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто- та газопереробки компанії; колишня керівник відділу контролю за обліком та постачанням нафти та нафтопродуктів "Укрнафти"; колишні директори п'яти комерційних підприємств.



7 листопада держава вилучила майно п'яти стратегічно важливих підприємств, серед яких "Укрнафта" та "Укртатнафта". При цьому у листопаді 2022-го в росії бізнесменів Ігоря Коломойського та співвласника групи "Приват" Геннадія Боголюбова заочно заарештували за нібито присвоєння 800 тисяч тонн російської нафти.



Наприкінці 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку, після чого фінустанову докапіталізували на суму понад 155 млрд гривень. Раніше Міністерство юстиції США звинуватило Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів із ПриватБанку, які він потім нібито "відмивав" через компанії у США та світі. Сам олігарх заперечує звинувачення та зазначив, що всі інвестиції "робив із власних коштів".



Загалом в українських та іноземних судах розглядалося понад 240 проваджень із націоналізації ПриватБанку. Зокрема, у лондонському суді триває процес за позовом ПриватБанку до колишніх власників фінустанови Коломойського та Боголюбова та афілійованих до них компаній. Банк вимагає відшкодування у зв'язку зі схемами, що мають усі ознаки шахрайства та відмивання коштів, які, як вважає банк, було реалізовано його колишніми власниками.



5 березня 2021 року США ввели санкції проти Ігоря Коломойського та членів його родини.