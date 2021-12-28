У киян з-під носа крали пісок, збиток склав 626 млн гривень

11:56 19 квітень Київ, Україна

У Дарницькому районі столиці з Бортницького родовища протягом кількох років здійснювався незаконний видобуток піску, який завдав збитки державі на суму 626 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, голова правління акціонерного товариства з 2017 по 2018 рік у порушення умов спеціального дозволу на користування надрами та за відсутності акту про надання гірничого відводу організував силами підпорядкованого підприємства видобуток піску з Бортницького родовища на території Дарницького району Києва і незаконно заволодів ними", - йдеться в повідомленні.

Була проведена інженерно-екологічна експертиза, згідно з якою загальна сума збитків, завданих державі в результаті самовільного видобутку корисних копалин, становить понад 626 млн гривень.



Нагадаємо, РНБО розпорядилася перевірити всі дозволи на користування надрами, видані починаючи з 1994 року.