У киян з-під носа крали пісок, збиток склав 626 млн гривень

У Дарницькому районі столиці з Бортницького родовища протягом кількох років здійснювався незаконний видобуток піску, який завдав збитки державі на суму 626 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Була проведена інженерно-екологічна експертиза, згідно з якою загальна сума збитків, завданих державі в результаті самовільного видобутку корисних копалин, становить понад 626 млн гривень.
Нагадаємо, РНБО розпорядилася перевірити всі дозволи на користування надрами, видані починаючи з 1994 року.
Нагадаємо, РНБО розпорядилася перевірити всі дозволи на користування надрами, видані починаючи з 1994 року.
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