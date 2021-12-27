Біля грецького острова Крит стався землетрус магнітудою 5,2 бала

08:02 27 грудень Київ, Україна

Як повідомив Інститут геодинаміки в Афінах, підземний поштовх стався о 17:15 (15:15 за Гринвічем) на схід від острова Крит, на глибині 9 кілометрів (5,6 милі).

За повідомленнями місцевих ЗМІ, землетрус відчувався на Криті та на островах Карпатос, Кассос, Родос та Санторіні.

Інститут геодинаміки повідомив, що о 18:14 (16.14 за Гринвічем) на захід від Афін стався не пов'язаний з цим підземний поштовх магнітудою 4,0. За його словами, епіцентр знаходився на глибині 16,7 км (10,4 милі).

Землетрус такої сили - не рідкість у Греції, тому що вона знаходиться недалеко від точки перетину африканської та євразійської тектонічних плит.