Біля грецького острова Крит стався землетрус магнітудою 5,2 бала

Як повідомив Інститут геодинаміки в Афінах, підземний поштовх стався о 17:15 (15:15 за Гринвічем) на схід від острова Крит, на глибині 9 кілометрів (5,6 милі).
За повідомленнями місцевих ЗМІ, землетрус відчувався на Криті та на островах Карпатос, Кассос, Родос та Санторіні.
Інститут геодинаміки повідомив, що о 18:14 (16.14 за Гринвічем) на захід від Афін стався не пов'язаний з цим підземний поштовх магнітудою 4,0. За його словами, епіцентр знаходився на глибині 16,7 км (10,4 милі).
Землетрус такої сили - не рідкість у Греції, тому що вона знаходиться недалеко від точки перетину африканської та євразійської тектонічних плит.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, землетрус відчувався на Криті та на островах Карпатос, Кассос, Родос та Санторіні.
Інститут геодинаміки повідомив, що о 18:14 (16.14 за Гринвічем) на захід від Афін стався не пов'язаний з цим підземний поштовх магнітудою 4,0. За його словами, епіцентр знаходився на глибині 16,7 км (10,4 милі).
Землетрус такої сили - не рідкість у Греції, тому що вона знаходиться недалеко від точки перетину африканської та євразійської тектонічних плит.
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