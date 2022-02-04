Біля берегів Нігерії вибухнуло нафтовидобувне судно

11:15 04 лютий Київ, Україна

Влада Нігерії заявила про вибух судна для видобутку та зберігання нафти в південному штаті Дельта, внаслідок якого загинули 10 членів екіпажу.



Офіційний представник Sheba Oil Exploration and Production Company Ікемефуна Окафор підтвердив інцидент, заявивши, що причина вибуху досі розслідується.

За його інформацією, морський виробничий об'єкт, відомий як Trinity Spirit, вибухнув, після чого спалахнув в Укпокіті, на узбережжі південного штату Дельта Нігерії.



Ікемефуна повідомив, що першими, хто відгукнувся на інцидент, були місцеві рибалки та команда Clean Nigeria Associates, яка працює на сусідньому об'єкті.



Ступінь пошкодження невідома. Згідно з вебсайтом SEPCOL, він може переробляти до 22 000 барелів нафти на день і зберігати до двох мільйонів барелів.



Це друга велика екологічна катастрофа в Нігерії лише за три місяці після того, як стався розлив нафти в сусідньому штаті Байєлса. Наслідки листопадового розливу були описані урядом Нігерії як «схожі на Хіросіму»: витік нафти вбиває морське життя і завдає шкоди мангровим чагарникам та водним шляхам.



Найбільший смертоносний вибух нафти в історії країни стався в 1998 році, коли в результаті вибуху нафтопроводу, що протікає, в місті Джессі загинуло більше 1000 людей.