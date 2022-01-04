Біля берегів Іспанії затонув човен з мігрантами, є жертви

09:18 04 січень Київ, Україна

Іспанські рятувальні служби провели 4 січня пошуки на південно-східному узбережжі країни 10 мігрантів, які зникли безвісти в морі.



Як повідомила іспанська влада державному інформаційному агентству EFE, бригади рятувальних служб витягли з Середземного моря 16 людей, що вижили, і три тіла.



Пошуки з використанням вертольотів і рятувальних човнів почалися після того, як судно, що знаходилося в цьому районі, повідомило про крики про допомогу приблизно за 25 кілометрів (15 миль) від берега.



За даними EFE, ті, хто вижив, сказали, що на двох човнах знаходилося 29 людей, в основному чоловіки.



Також повідомляється, що напередодні зусиллями берегової інспекції було врятовано 50 людей із надувного човна неподалік Лансароте, одного з Канарських островів біля північного заходу Африки.



Національна поліція Іспанії оголосила, що минулого року вона заарештувала 202 особи, підозрювані в управлінні човнами, які перевозили мігрантів із Західної Африки на Іспанський архіпелаг.



За даними Міністерства внутрішніх справ Іспанії, торік морем до Іспанії прибуло понад 36 300 мігрантів.



Це на 1,4% більше, ніж за той самий період 2020 року.