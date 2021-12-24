Біля берегів Греції затонув човен із мігрантами

09:50 24 грудень Київ, Україна

За даними грецької берегової охорони, принаймні чотири мігранти загинули після того, як їхній човен був викинутий на мілину на острівці на північ від грецького острова Антикифера.



За повідомленням державного телебачення, близько 90 мігрантів зараз застрягли на острові і не можуть бути евакуйовані через погані погодні умови.



Декілька суден берегової охорони були задіяні у пошуково-рятувальній операції.



Корабельна аварія сталася в четвер - човен з мігрантами перекинувся біля острова Фолегандрос, внаслідок чого загинули щонайменше троє людей.



За заявою грецької влади, тринадцять людей було врятовано, а десятки залишаються зниклими безвісти.



Ті, хто вижив, дали суперечливі відомості: деякі повідомили владі, що спочатку на борту знаходилося 32 особи, а інші заявили, що їх було близько 50.



Агентство ООН у справах біженців УВКБ ООН заявило, що аварія на острові Фолегандрос була наймасштабнішою в Егейському морі цього року.



«Ця аварія корабля - болісне нагадування про те, що люди продовжують вирушати в небезпечні подорожі в пошуках безпеки», - сказав Адріано Сільвестрі, помічник представника УВКБ ООН у Греції.



За оцінками УВКБ ООН, понад 2500 людей загинули або зникли безвісти у морі, намагаючись дістатися Європи з січня по листопад цього року.