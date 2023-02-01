У Авакова провели обшуки через аварію вертольота на Київщині

12:02 01 лютого Київ, Україна

Правоохоронці провели обшуки у ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова в рамках провадження, відкритого через аварію вертольота в Київській області, в якій загинуло чинне керівництво МВС.

"Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus Helicopter 6-річної давності. Звичайно, нічого не знайшли. Контракти ж затверджувалися урядом та парламентом. Відпрацювали одну із робочих версій. Поводилися коректно", - розповів він.

Обшуки проводилися не лише вдома в ексчиновника, а й за кількома адресами, пов'язаними з Аваковим.



Що відомо про падіння вертольота у Броварах 18 січня

У Броварах Київської області впав гелікоптер, внаслідок катастрофи загинуло керівництво МВС – міністр Денис Монастирський, державний секретар міністерства Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євген Єнін. За останніми даними, загинули 14 людей, з них одна дитина. Поранено 25, з них 11 дітей. Кабмін створив робочу групу з розслідування авіакатастрофи.



У СБУ повідомили, що розглядають декілька версій трагедії. Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що для встановлення причин падіння вертольота знадобиться чимало часу. Спеціально створена робоча група визначить усі фактори, які могли спричинити авіакатастрофу.



У Броварах оголосили триденну жалобу за загиблими в авіакатастрофі. Станом на вечір 19 січня у лікарнях перебували 15 осіб, у тому числі 6 дорослих та 4 дитини потрапили до опікового центру у Києві. Дві родини постраждалих виїхали на лікування за кордон.



У Броварах підтвердили загибель матері трьох дітей, яка привела їх до садка у день трагедії. Жінку розшукували родичі.



21 січня у Києві попрощалися із загиблими внаслідок авіакатастрофи керівниками та працівниками МВС. У Броварах 21 січня прощалися з 5-річною дівчинкою та її мамою, які загинули під час пожежі в дитсадку після падіння вертольота.