Тисячі людей стоять за продуктами в окупованому Маріуполі

У Маріуполі у колишньому торговому центрі "Метро" черга за продуктами від окупантів щодня сягає від 1,5 до 2 тисяч людей.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram та в ефірі національного телемарафону.
В ефірі національного телемарафону 6 червня Андрющенко також наголосив, що гуманітарна ситуація в Маріуполі продовжує погіршуватися: у місті не вистачає продовольства та води. При цьому окупанти заявили, що з липня так звану "гуманітарну допомогу" безкоштовно видаватимуть лише пенсіонерам та людям з інвалідністю.
Також радник мера повідомив, що деякі телеграм-канали поширюють фейкову інформацію про нібито організовану евакуацію з Маріуполя з району Порт-Сіті у Запоріжжя під патронатом ООН та Червоного Хреста.
Шахраї пропонують послуги своїх перевізників за гроші. При цьому посилаються, зокрема, і на телеграм-канал Андрющенка.
Також радник мера повідомив, що деякі телеграм-канали поширюють фейкову інформацію про нібито організовану евакуацію з Маріуполя з району Порт-Сіті у Запоріжжя під патронатом ООН та Червоного Хреста.
Шахраї пропонують послуги своїх перевізників за гроші. При цьому посилаються, зокрема, і на телеграм-канал Андрющенка.
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