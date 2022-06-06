Тисячі людей стоять за продуктами в окупованому Маріуполі

13:34 06 червня Київ, Україна

У Маріуполі у колишньому торговому центрі "Метро" черга за продуктами від окупантів щодня сягає від 1,5 до 2 тисяч людей.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram та в ефірі національного телемарафону.

"Щоденна черга за гуманітаркою (фактично за їжею) у колишньому ТЦ Метро сягає від 1,5 до 2 тисяч осіб. У день видають до 400 наборів. На спеці під сонцем люди стоять у черзі по 6 годин даремно. Питної води немає, взяти її на території "гуманітарного штабу" ніде. Тіні для укриття немає. Щогодини в останні дні до 10 людей вивозять до лікарні через непритомність. Сморід від моргу, влаштованого за 200 метрів, посилюється щодня. Все заради такого набору. Бо іншого шляху отримати їжу немає. Гумдопомога росії – знущання та приниження. Як і все, що вони роблять у місті", - заявив Андрющенко.

В ефірі національного телемарафону 6 червня Андрющенко також наголосив, що гуманітарна ситуація в Маріуполі продовжує погіршуватися: у місті не вистачає продовольства та води. При цьому окупанти заявили, що з липня так звану "гуманітарну допомогу" безкоштовно видаватимуть лише пенсіонерам та людям з інвалідністю.



Також радник мера повідомив, що деякі телеграм-канали поширюють фейкову інформацію про нібито організовану евакуацію з Маріуполя з району Порт-Сіті у Запоріжжя під патронатом ООН та Червоного Хреста.



Шахраї пропонують послуги своїх перевізників за гроші. При цьому посилаються, зокрема, і на телеграм-канал Андрющенка.