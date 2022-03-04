Туристи з Німеччини незаконно перетнули кордон, тому що думали, що Україна в ЄС

14:59 04 червень Київ, Україна

Співробітники Держприкордонслужби Львівського загону затримали двох громадян Німеччини, які на велосипедах незаконно перетнули польсько-український кордон.

Німці подумали, що Україна в ЄС і візи не потрібні, повідомляє пресслужба ДПС.

"Військовослужбовці відділу Грушів зафіксували спрацювання сигналізаційного приладу, який встановлений на кордоні. До вказаного місця одразу прибув прикордонний наряд, який і виявив поблизу українсько-польського кордону двох чоловіків на велосипедах", - йдеться в повідомленні.

Порушниками кордону виявилися 21-річний і 36-річний громадяни Німеччини.



За словами німців, вони подорожують на двоколісних транспортних засобах по світу. Вони направляються в Таїланд і їхній маршрут пролягає через Польщу, Білорусь і РФ. В дорозі вони вже близько двох тижнів.





Чоловіки вирішили їхати прямо з Польщі в Україну, оскільки, як вони стверджують, думали, що Україна входить до Європейського Союзу і можна минути прикордонні пропускні пункти.

На громадян Німеччини оформили документи адмінпровадження за незаконний перетин державного кордону України.