Туристи з Німеччини незаконно перетнули кордон, тому що думали, що Україна в ЄС

Співробітники Держприкордонслужби Львівського загону затримали двох громадян Німеччини, які на велосипедах незаконно перетнули польсько-український кордон.
Німці подумали, що Україна в ЄС і візи не потрібні, повідомляє пресслужба ДПС.
Порушниками кордону виявилися 21-річний і 36-річний громадяни Німеччини.
За словами німців, вони подорожують на двоколісних транспортних засобах по світу. Вони направляються в Таїланд і їхній маршрут пролягає через Польщу, Білорусь і РФ. В дорозі вони вже близько двох тижнів.
Чоловіки вирішили їхати прямо з Польщі в Україну, оскільки, як вони стверджують, думали, що Україна входить до Європейського Союзу і можна минути прикордонні пропускні пункти.
На громадян Німеччини оформили документи адмінпровадження за незаконний перетин державного кордону України.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі