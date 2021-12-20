Труп невідомого підкинули в лікарню

4 серпня правоохоронні органи міста Кропивницький повідомили, що невідомий чоловік привіз в місцеву лікарню непізнаний труп хлопця. Як пізніше з'ясувалося - тіло належить шуканого за хуліганство з використанням зброї громадянину 39 років.

"Труп чоловіка доставлено невідомим в лікарню" швидкої "допомоги. На тілі покійного виявлено проникаюче ножове поранення в області серця. Особу вбитого встановлено. Ним виявився чоловік 1981 року народження, який з березня минулого року перебував у розшуку за вчинення хуліганських дій із застосуванням зброї ", - сказано в повідомленні.

Зараз поліція почала розслідування і затримала за підозрою у вбивстві раніше судимого місцевого жителя 1985 року народження.

Виявлення мертвих тіл останнім часом почастішало. Так, раніше в Дніпрі в приватному будинку знайшли чотири трупи. Вся компанія могла вживати фальсифікований алкоголь. Тіла померлих відправили на експертизу.

Також чоловіка і жінку виявили закопаними в лісі в Славутичі. Раніше в поліцію повідомили про їх зникнення. Тепер їх тіла передані на судмедекспертизу, щоб встановити причини смерті.