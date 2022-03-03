Троє контрактників ЗСУ виявлені мертвими в орендованій квартирі

За межами військової частини, в орендованій квартирі були виявлені тіла трьох військовослужбовців, без ознак насильницької смерті.
Про це повідомляє пресслужба Командування Сил логістики ЗСУ.
Відзначається, що за результатами попереднього огляду, ознак насильницької смерті та фізичного впливу на загиблих військовослужбовців не виявлено.
За інформацією поліції, тіла знайшли в квартирі Андрушівського району Житомирської області.
Встановлено, що померлі - військовослужбовці за контрактом, 23-річні уродженці Сумської та Дніпропетровської областей і 21-річний уродженець м. Чернівців.
Встановлено, що померлі - військовослужбовці за контрактом, 23-річні уродженці Сумської та Дніпропетровської областей і 21-річний уродженець м. Чернівців.
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