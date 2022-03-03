Троє контрактників ЗСУ виявлені мертвими в орендованій квартирі

15:04 08 жовтень Київ, Україна

За межами військової частини, в орендованій квартирі були виявлені тіла трьох військовослужбовців, без ознак насильницької смерті.

Про це повідомляє пресслужба Командування Сил логістики ЗСУ.

"8 жовтня 2020 року під час ранкового шикування в одній з військових частин Командування Сил логістики ЗС України було виявлено відсутність трьох військовослужбовців військової служби за контрактом. В результаті розшукових дій та прибуття в приміщення, яке знімали військовослужбовці за межами військової частини, були виявлені тіла трьох військовослужбовців без ознак життя", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за результатами попереднього огляду, ознак насильницької смерті та фізичного впливу на загиблих військовослужбовців не виявлено.

"За цим фактом командуванням військової частини негайно сповіщено правоохоронні органи та органи Військової служби правопорядку у ЗСУ. Зараз тривають слідчо-оперативні дії щодо встановлення причин та обставин загибелі військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, тіла знайшли в квартирі Андрушівського району Житомирської області.



Встановлено, що померлі - військовослужбовці за контрактом, 23-річні уродженці Сумської та Дніпропетровської областей і 21-річний уродженець м. Чернівців.