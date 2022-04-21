Троє мешканців Київщини та депутат Херсонщини підозрюються у держзраді

15:44 21 квітня Київ, Україна

У Київській та Херсонській областях про підозру у державній зраді повідомили чотирьох місцевих жителів, зокрема депутата міськради.



Про це повідомили у Офісі генерального прокурора.



На Київщині троє чоловіків під час російської окупації селища міського типу Михайлівка-Рубежівка перейшли на бік ворога. Разом з російськими солдатами вони ходили зі зброєю в білих пов'язках вулицями, заходили в житла цивільні та погрозами схиляли їх до співпраці.



Чоловіки годували загарбників, надавали їм медикаменти та необхідні речі та допомагали відбирати у місцевих автомобілів, щоб потім віддавати їх росіянам. Підробляли троє та ремонтниками машин окупантів.



Крім того, вони особисто супроводжували російську військову техніку та вказували маршрути відходу до білоруського кордону для росіян, щоб оминути українських захисників.



Щодо Херсона, то там про підозру оголосили депутату політичної партії "Нам тут жити". У місцевій міськраді таких налічують 17, проте імені підозрюваного у повідомленні правоохоронці не вказують.

За інформацією слідчих, підозрюваний збирав і передавав російському куратору відомості про проукраїнських політиків, активістів, правоохоронців та учасників бойових дій на Сході України, а також іншу інформацію, яка цікавила ворога.. Крім того, він закликав чиновників регіону співпрацювати з окупантами, організовував розміщення особового складу російських військовослужбовців та допомагав із ремонтом їхньої техніки.

"З метою дискредитації чинної влади він брав активну участь у створенні проросійських медіа пропагандистських матеріалів для приходу "російського світу" на Херсонщину", - додають слідчі.

У разі доведення провини всім підозрюваним загрожує позбавлення волі на 15 років або довічне з конфіскацією майна.