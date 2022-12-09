Троє правоохоронців Бердянська звинувачуються у держзраді - ГБР
16:34 09 грудня Київ, Україна
Працівники ГБР
припинили досудове розслідування щодо трьох колишніх правоохоронців із Бердянська, які почали працювати на окупантів. Обвинувальний акт направлено до суду.
"Після захоплення міста російськими військами зрадники добровільно вступили до лав окупаційної поліції. Вони "злили" окупантам інформацію про своїх колег, брали участь у облавах на патріотах та обшуках у них. Поки що колаборанти продовжують працювати на окупантів, патрулюють місто та вишукують патріотично налаштованих громадян", - йдеться у повідомленні ГБР.
Фігурантів звинувачують у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі за конфіскацію майна.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі