Троє правоохоронців Бердянська звинувачуються у держзраді - ГБР

"Після захоплення міста російськими військами зрадники добровільно вступили до лав окупаційної поліції. Вони "злили" окупантам інформацію про своїх колег, брали участь у облавах на патріотах та обшуках у них. Поки що колаборанти продовжують працювати на окупантів, патрулюють місто та вишукують патріотично налаштованих громадян", - йдеться у повідомленні ГБР.