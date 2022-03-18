Три мертвих тіла знайдено в селі під Тернополем

З настанням опалювального сезону почастішали випадки отруєння природним або чадним газом, до яких призводить порушення правил використання опалювальних засобів. Так, за повідомленням регіонального управління ДСНС, трагічний випадок стався в селі Байківці Тернопільського району. Там загинули три людини. Ймовірною причиною смерті стало отруєння газом.
Інцидент стався в одноповерховому приватному будинку по вулиці Січових Стрільців. Там знайшли мертвими літнє подружжя і їхнього 40-річного сина.
Причини і обставини загибелі людей встановить слідство.
Раніше на цьому тижні схожий випадок стався в приватному будинку села Голодьки Хмільницького району Вінницької області. Там виявили трьох померлих, серед яких двоє - діти. Ще одну людину без свідомості госпіталізували.
Також повідомлялося, що у Львові чадним газом отруїлися три людини, з яких одна людина загинула.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі