Три мертвих тіла знайдено в селі під Тернополем

11:12 24 жовтня Київ, Україна

З настанням опалювального сезону почастішали випадки отруєння природним або чадним газом, до яких призводить порушення правил використання опалювальних засобів. Так, за повідомленням регіонального управління ДСНС, трагічний випадок стався в селі Байківці Тернопільського району. Там загинули три людини. Ймовірною причиною смерті стало отруєння газом.

Інцидент стався в одноповерховому приватному будинку по вулиці Січових Стрільців. Там знайшли мертвими літнє подружжя і їхнього 40-річного сина.

"Рятувальники швидко дісталися до місця події. В апаратах захисту органів дихання зайшли в приміщення, відкрили вікна для провітрювання і зробили заміри загазованості за допомогою спеціального обладнання", - йдеться в повідомленні.

Причини і обставини загибелі людей встановить слідство.

Раніше на цьому тижні схожий випадок стався в приватному будинку села Голодьки Хмільницького району Вінницької області. Там виявили трьох померлих, серед яких двоє - діти. Ще одну людину без свідомості госпіталізували.

Також повідомлялося, що у Львові чадним газом отруїлися три людини, з яких одна людина загинула.