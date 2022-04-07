Три київських пішоходи стали жертвами Harley Davidson

11:58 10 листопада Київ, Україна

У центрі Києва «Harley Davidson» завдав серйозні травми трьом пішоходам, які переходили дорогу на зелене світло.



Про це повідомляє паблік "dtp.kiev.ua".



Постраждали троє пішоходів, їх госпіталізували з серйозними травмами. Також допомога медиків знадобилася байкеру і його пасажирці.



Водій керував мотоциклом «Harley Davidson». У мережі поширюється інформація, що він працює в Службі безпеки України. І перед тим, як збив пішоходів, ще протаранив автомобіль і зник з місця ДТП.



Однак, в СБУ і Державному бюро розслідувань поки це не підтверджують.