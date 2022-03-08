Три ДТП за добу - Івано-Франківська область

Остання доба в Івано-Франківській області стала «багатою» на події. Три аварії на дорогах забрали життя однієї людини, четверо отримали серйозні пошкодження.

Смертельна аварія сталася в селищі Делятин Надвірнянського району. 37-річний житель Львова на ВАЗ-2115 злетів з дороги і врізався в дерево. Постраждалого госпіталізували в Надвірнянську центральну районну лікарню, але від отриманих травм чоловік помер.

У Перегінському Рожнятівського району 25-річний чоловік на мотоциклі SHINERAY в'їхав в огорожу. Його госпіталізували до Калуської ЦРЛ.

В Надвірній 21-річний водій Volkswagen Polo врізався в автомобіль Audi А6, який стояв на узбіччі в напрямку руху. В результаті зіткнення троє пасажирів з "Фольксвагена" отримали різні травми. Їм надали медичну допомогу в Надвірнянській ЦРЛ.