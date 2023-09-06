Три людини загинули внаслідок ракетної атаки росії в Луцьку

В результаті ракетної атаки рф в Луцьку загинули троє людей, ще кілька отримали поранення. Про це 15 серпня повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
Глава регіону додав, що дві ворожі крилаті ракети влучили у промисловий об'єкт. На місці працює ДСНС та поліція, обставини атаки з'ясовуються.
Внаслідок атаки було пошкоджено кілька будівель та транспортних засобів. На місці працюють рятувальники та поліція, а також співробітники комунальних служб.
Внаслідок атаки було пошкоджено кілька будівель та транспортних засобів. На місці працюють рятувальники та поліція, а також співробітники комунальних служб.
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