Три людини загинули внаслідок ракетної атаки росії в Луцьку

09:44 15 серпня Київ, Україна

В результаті ракетної атаки рф в Луцьку загинули троє людей, ще кілька отримали поранення. Про це 15 серпня повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

"На жаль, внаслідок влучення є жертви. Станом на зараз загинули троє людей. Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні", - уточнив він.

Глава регіону додав, що дві ворожі крилаті ракети влучили у промисловий об'єкт. На місці працює ДСНС та поліція, обставини атаки з'ясовуються.



Внаслідок атаки було пошкоджено кілька будівель та транспортних засобів. На місці працюють рятувальники та поліція, а також співробітники комунальних служб.