Три банки за один день були пограбовані в Австрії

10:00 22 листопада Київ, Україна

У благополучній Австрії відбулася надзвичайна подія. Попри надійність охорони австрійських банків, невідомій групі грабіжників вдалося протягом одного дня розкрити і очистити від вмісту індивідуальні банківські сейфи в трьох різних банках в федеральних землях Нижня Австрія та Відень. Про це напередодні повідомив австрійський громадський телерадіомовник ORF.

"На цей момент наше земельне управління кримінальної поліції займається двома банками в Нижній Австрії, а наші колеги з Відня - банком в 19 районі", - розповів представник поліції Нижньої Австрії Йоганн Баумшлагер.

Зазначено, що три окремі інциденти сталися майже ввечері п'ятниці, 13 листопада. Двоє невідомих увійшли у відділення Bank Austria в місті Клостернойбург (Нижня Австрія) близько 18:40 і залишили його о 23:20. Пограбування регіональної філії банку Raiffeisen в Медлінг (передмістя Відня, земля Нижня Австрія) відбувалося з 20:07 до 23:01. Банківські осередки в ще одній філії Raiffeisen, в 19-му районі Відня, зловмисники грабували майже одночасно - з 08:00 до 20:00. Поліція поки виходить з того, що пограбування було скоєно групою з шести осіб.

У всіх випадках були пограбовані індивідуальні банківські сейфи з цілодобовим доступом. Згідно з камерами спостереження в банках, грабіжники залишали фінансові установи з сумками і рюкзаками. Поки невідомо, як їм вдалося обійти систему безпеки і охорони. Також поки неясно, скільки грошей і цінностей було викрадено з сейфів клієнтів в трьох банках.

Раніше повідомлялося, що в Відні чоловік з пістолетом пограбував банк, прикрившись медичною маскою. Грабіжник важко поранив 58-річну клієнтку банку, забрав гроші і зник на велосипеді.