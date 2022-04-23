Тривожна ніч в Харкові - велика пожежа на ринку Барабашово

Тривожною видалася ніч на суботу, 28 листопада, в Харкові. Горів один з найбільших в Україні ринків Барабашово. Пожежі на таких об'єктах становлять особливу складність через щільність розташування будівель і займисті матеріали. Про подію повідомила пресслужба ДСНС.
Загоряння виявила охорона об'єкта. На той момент вогонь встиг охопити близько двох десятків павільйонів.
До прибуття рятувальників загоряння гасила пожежна охорона ринку. Вогонь охопив площу в 1000 кв.м.
Всього в гасінні пожежі беруть участь 15 відділень рятувальників, а також 6 автомобілів спеціального призначення. Крім того, 2 автоцистерни навчального підрозділу Національного університету цивільного захисту та цистерна добровільного протипожежного формування ТЦ Барабашово. Всього залучено близько 100 осіб особового складу.
В результаті від вогню вдалося врятувати близько 85 павільйонів, які перебувають на майданчику, 25 - згоріли.
О 4:17 пожежу було локалізовано, рятувальники продовжують працювати. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі з'ясовується.
Нагадаємо, на минулих вихідних під Харковом горіло підприємство з перероблення соняшнику.
А в Дніпрі раніше сталася масштабна пожежа на агрегатному заводі. Рятувальникам вдалося локалізувати вогонь на площі 400 кв. м.
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