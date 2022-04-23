Тривожна ніч в Харкові - велика пожежа на ринку Барабашово

10:37 28 листопада Київ, Україна

Тривожною видалася ніч на суботу, 28 листопада, в Харкові. Горів один з найбільших в Україні ринків Барабашово. Пожежі на таких об'єктах становлять особливу складність через щільність розташування будівель і займисті матеріали. Про подію повідомила пресслужба ДСНС.

"28 листопада о 2:39 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу на території ТЦ Барабашово в Харкові. Горіли торговельні павільйони на майданчику з боку вул. Проспектна", - йдеться в повідомленні.

Загоряння виявила охорона об'єкта. На той момент вогонь встиг охопити близько двох десятків павільйонів.

До прибуття рятувальників загоряння гасила пожежна охорона ринку. Вогонь охопив площу в 1000 кв.м.

Всього в гасінні пожежі беруть участь 15 відділень рятувальників, а також 6 автомобілів спеціального призначення. Крім того, 2 автоцистерни навчального підрозділу Національного університету цивільного захисту та цистерна добровільного протипожежного формування ТЦ Барабашово. Всього залучено близько 100 осіб особового складу.

В результаті від вогню вдалося врятувати близько 85 павільйонів, які перебувають на майданчику, 25 - згоріли.

О 4:17 пожежу було локалізовано, рятувальники продовжують працювати. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі з'ясовується.

Нагадаємо, на минулих вихідних під Харковом горіло підприємство з перероблення соняшнику.

А в Дніпрі раніше сталася масштабна пожежа на агрегатному заводі. Рятувальникам вдалося локалізувати вогонь на площі 400 кв. м.