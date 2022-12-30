Тренував бойовиків на Донбасі: мешканець Черкащини отримав 12 років ув'язнення

14:39 30 грудня Київ, Україна

Суд визнав мешканця Черкащини винним у сприянні діяльності так званої "ДНР" та відправив за ґрати на 12 років.



Про це УНН повідомили в Офісі генерального прокурора.



До бойовиків засуджений приєднався ще 2014-го і, за словами слідчих, проходив військову службу в одному із підрозділів під керівництвом терориста Мотороли.



Під позивним "Одеса" спочатку він брав участь у бойових діях у районі Міусинська, Малинівки та Миколаївки Донецької області, а пізніше очолив так званий навчальний центр, де особисто тренував бойовиків із тактики стрілянини.

"Чоловік був одним із засновників "Спортивного клубу армії міністерства оборони ДНР". Вибравши собі фіктивне військове звання підполковника, він довгий час очолював спортклуб, проводив навчання з бойової підготовки та стрільби”, – кажуть правоохоронці.

Зважаючи на інформацію у відкритих джерелах, у філіях цього "спортивного клубу" тренують і дітей.



В Офісі генерального прокурора імені засудженого не вказують, але медіа бойовиків засновником "клубу" називають Володимира Ткачука. Він також має звання підполковника, як і засуджений у справі.

СБУшники, які вели слідство у справі, особи засудженого не приховують.

Ткачук ховається від правосуддя на окупованих територіях.