Тренував бойовиків на Донбасі: мешканець Черкащини отримав 12 років ув'язнення

Суд визнав мешканця Черкащини винним у сприянні діяльності так званої "ДНР" та відправив за ґрати на 12 років.
Про це УНН повідомили в Офісі генерального прокурора.
До бойовиків засуджений приєднався ще 2014-го і, за словами слідчих, проходив військову службу в одному із підрозділів під керівництвом терориста Мотороли.
Під позивним "Одеса" спочатку він брав участь у бойових діях у районі Міусинська, Малинівки та Миколаївки Донецької області, а пізніше очолив так званий навчальний центр, де особисто тренував бойовиків із тактики стрілянини.
Про це УНН повідомили в Офісі генерального прокурора.
До бойовиків засуджений приєднався ще 2014-го і, за словами слідчих, проходив військову службу в одному із підрозділів під керівництвом терориста Мотороли.
Під позивним "Одеса" спочатку він брав участь у бойових діях у районі Міусинська, Малинівки та Миколаївки Донецької області, а пізніше очолив так званий навчальний центр, де особисто тренував бойовиків із тактики стрілянини.
Зважаючи на інформацію у відкритих джерелах, у філіях цього "спортивного клубу" тренують і дітей.
В Офісі генерального прокурора імені засудженого не вказують, але медіа бойовиків засновником "клубу" називають Володимира Ткачука. Він також має звання підполковника, як і засуджений у справі.
СБУшники, які вели слідство у справі, особи засудженого не приховують.
Ткачук ховається від правосуддя на окупованих територіях.
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