Трьом працівникам СІЗО у Херсоні загрожує довічне

18:49 28 листопада Київ, Україна





Про це розповіли в Офісі Генерального прокурора.



До російської окупації затримані працювали: виконавцем обов'язків керівника "Херсонського слідчого ізолятора", заступником начальника СІЗО з оперативної роботи та оперуповноваженим у боротьбі з наркотиками.



Після російського вторгнення вони перейшли на бік росіян і отримали посади в так званому управлінні служби виконання покарань по Херсонській області, що увійшло до сумнозвісної ФСВП. Працівники цієї російської служби виконання покарань причетні до тортур як українських політв'язнів, так і російських громадян.



Детективи ДБР кажуть, що затримані виконували злочинні накази росіян та утримували в ізоляторі незаконно заарештованих херсонських активістів. Зловмисники здійснювали "прийом" в ізолятор і тримали викрадених у камерах із нелюдськими умовами.



На роботі затримані носили форми з позначками "Z" та іншою атрибутикою росії, а до деяких ув'язнених при непокорі застосовували психологічний та фізичний тиск.



Водночас у ДБР зазначають, що інформацію про причетність усіх трьох до насильства та психологічного тиску активістів ще треба перевірити. Правоохоронці затримали та повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, трьом працівникам Херсонського слідчого ізолятора. Їм загрожує від 15 років до довічного.Про це розповіли в Офісі Генерального прокурора.До російської окупації затримані працювали: виконавцем обов'язків керівника "Херсонського слідчого ізолятора", заступником начальника СІЗО з оперативної роботи та оперуповноваженим у боротьбі з наркотиками.Після російського вторгнення вони перейшли на бік росіян і отримали посади в так званому управлінні служби виконання покарань по Херсонській області, що увійшло до сумнозвісної ФСВП. Працівники цієї російської служби виконання покарань причетні до тортур як українських політв'язнів, так і російських громадян.Детективи ДБР кажуть, що затримані виконували злочинні накази росіян та утримували в ізоляторі незаконно заарештованих херсонських активістів. Зловмисники здійснювали "прийом" в ізолятор і тримали викрадених у камерах із нелюдськими умовами.На роботі затримані носили форми з позначками "Z" та іншою атрибутикою росії, а до деяких ув'язнених при непокорі застосовували психологічний та фізичний тиск.Водночас у ДБР зазначають, що інформацію про причетність усіх трьох до насильства та психологічного тиску активістів ще треба перевірити.

Раніше іншому колишньому працівникові СІЗО у Херсоні також повідомили про підозру у держзраді. Слідчі кажуть, що в день визволення міста від росіян він вдав, ніби не бачить втечі в'язнів, і не зробив нічого, щоб запобігти цьому.