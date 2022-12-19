Трьох жителів Донбасу, які воювали на боці росії, засудили до тюремних термінів

08:32 19 грудня Київ, Україна

Трьох мешканців Донецької області, які були учасниками терористичних угруповань “ДНР” та брали активну участь у бойових діях проти українських військ, засудили від 8 до 10 років позбавлення волі.



Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

“На початку повномасштабної агресії вони добровільно вступили до лав окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора. Бойовики потрапили в полон українських захисників під час зіткнень у районах Новобахмутівки та Пісків на Донеччині", — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, усі троє — місцеві жителі, які приєдналися у 2014–2015 роках до лав терористичних угруповань, де воювали проти сил АТО. Після 24 лютого вони спільно з російськими окупантами брали активну участь у штурмі населених пунктів на Донецькому напрямку.



Один із бойовиків входив до складу ворожого полку спецпризначення "Оплот". Перебуваючи на посаді кулеметника, він обстрілював позиції українських військ у районах Докучаєвська та селища Ясне.



Інші двоє були у лавах окупаційних підрозділів "Кальміус" та "100 мотострілецької бригади" 1 армійського корпусу "ДНР" зс рф.



У серпні вони були направлені до району Пісків для облаштування вогневих позицій та захоплення об'єктів транспортної інфраструктури.



На підставі зібраних доказів суд визнав бойовиків винними за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України); ст. 258-3 (участь у терористичній організації); ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу.



Суд призначив покарання від 8 до 10 років в'язниці.