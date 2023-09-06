Трьох посадовців Чернігівської міськради заарештували за привласнення палива

13:20 16 серпня Київ, Україна

Трьох посадових осіб Чернігівської міської ради було затримано за привласнення дизельного палива.



Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.



Зазначається, що протягом травня-серпня 2023 року троє посадових осіб присвоювали дизельне паливо та продавали його підприємцям. Одна із посадових осіб отримувала паливо у оператора автозаправної станції по паливній карті, після чого спільники перевозили та продавали його.



В результаті місцевому бюджету завдано понад один млн грн збитків.



Підозрюваних затримано і їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.