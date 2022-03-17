Вимагали гроші та погрожували розправою - поліція затримала здирників

У Житомирській області через уявний борг в 90 тисяч гривень двоє здирників погрожували підприємцю вбивством.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Житомирській області.
Відзначається, що в цей час оперативники встановили особи здирників. Це двоє жителів міста Коростень, які вже мали за плечима кримінальний досвід - раніше були засуджені за крадіжки та грабежі.
Вказується, що зараз вирішується питання про повідомлення учасникам угруповання про підозру за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України "Вимагання" і обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до 7 років в'язниці.
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