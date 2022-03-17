Вимагали гроші та погрожували розправою - поліція затримала здирників

11:49 20 жовтня Київ, Україна

У Житомирській області через уявний борг в 90 тисяч гривень двоє здирників погрожували підприємцю вбивством.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Житомирській області.

"Побоюючись за своє життя і здоров'я, підприємець звернувся в поліцію. Погрожуючи фізичною розправою і навіть вбивством, зловмисники вимагали від чоловіка повернення 90 тисяч гривень уявного боргу", - говориться в повідомленні.

Відзначається, що в цей час оперативники встановили особи здирників. Це двоє жителів міста Коростень, які вже мали за плечима кримінальний досвід - раніше були засуджені за крадіжки та грабежі.

"Вчора, 19 жовтня, поліціянти при силовій підтримці КОРДу затримали одного з вимагачів після отримання ним частини коштів на картковий рахунок. Проводяться санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів", - резюмували в Нацполіції.

Вказується, що зараз вирішується питання про повідомлення учасникам угруповання про підозру за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України "Вимагання" і обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до 7 років в'язниці.