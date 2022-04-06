Траса Київ-Харків: розлите паливо і кілометрові пробки

30-градусна спека і тонни розлитого палива стали причиною утворення пробки на 71 кілометрі траси Київ-Харків-Довжанський. Рух транспорту там перекрито у всіх напрямках.
Про це повідомляє Патрульна поліція в п'ятницю, 9 липня.
Інцидент стався між Лубнами і Пирятином в Полтавській області.
"Там сталася ДТП: бензовоз, який рухався в напрямку Києва, в'їхав у відбійник. В результаті ДТП стався розлив палива на проїжджу частину", - сказано в повідомленні.
Рух по цьому відрізку дороги перекрито в обох напрямках - на трасі утворився затор.
"На місці працюють співробітники ДСНС, які займаються усуненням наслідків витоку палива. Патрульні поліціянти регулюють рух в обох напрямках", - додали патрульні.
Інцидент стався між Лубнами і Пирятином в Полтавській області.
"Там сталася ДТП: бензовоз, який рухався в напрямку Києва, в'їхав у відбійник. В результаті ДТП стався розлив палива на проїжджу частину", - сказано в повідомленні.
Рух по цьому відрізку дороги перекрито в обох напрямках - на трасі утворився затор.
"На місці працюють співробітники ДСНС, які займаються усуненням наслідків витоку палива. Патрульні поліціянти регулюють рух в обох напрямках", - додали патрульні.
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