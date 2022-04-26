Траса Київ-Чоп: водій заснув і влетів у відбійник, загинув один з пасажирів

10:33 24 липня Київ, Україна

В результаті зіткнення легкового автомобіля з придорожнім відбійником, один пасажир загинув, а водій і ще один пасажир були госпіталізовані. Аварія трапилася вчора на трасі Київ-Чоп.



Про це в Facebook повідомила пресслужба патрульної поліції області.



"Близько 18.00 на 40 км на автодорозі Київ - Чоп сталася "Близько 18.00 на 40 км на автодорозі Київ - Чоп сталася ДТП за участю авто Skoda Felicia. Попередньо, водій авто, ймовірно, заснув, допустив зіткнення з металевим відбійником, після чого машина перекинулася", - йдеться в повідомленні.



В результаті аварії водій і пасажир машини постраждали, а ще один пасажир загинув.



У напрямку Житомира рух було ускладнено.