Траса Київ-Чоп: потрійна ДТП, дві смерті

10:23 19 травень Київ, Україна

В ніч з 18 на 19 травня в с. Козев Стрийського району на трасі "Київ-Чоп" сталося зіткнення трьох автомобілів: "Renault Kangoo", автовозу "Scania" і автомобіля "Chevrolet Cruze".

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



На місце події було направлено пожежно-рятувальне відділення 24 державної пожежно-рятувальної частини м.Сколе.



В результаті ДТП загинули водій і жінка-пасажир, 1978 року народження, з автомобіля "Renault Kangoo".