Траса Київ-Чоп: потрійна ДТП, дві смерті

В ніч з 18 на 19 травня в с. Козев Стрийського району на трасі "Київ-Чоп" сталося зіткнення трьох автомобілів: "Renault Kangoo", автовозу "Scania" і автомобіля "Chevrolet Cruze".
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
На місце події було направлено пожежно-рятувальне відділення 24 державної пожежно-рятувальної частини м.Сколе.
В результаті ДТП загинули водій і жінка-пасажир, 1978 року народження, з автомобіля "Renault Kangoo".
На місце події було направлено пожежно-рятувальне відділення 24 державної пожежно-рятувальної частини м.Сколе.
В результаті ДТП загинули водій і жінка-пасажир, 1978 року народження, з автомобіля "Renault Kangoo".
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