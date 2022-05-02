Трагічний вибух на шахті: постраждали 10 гірників

10:40 31 липня Київ, Україна

Як повідомила пресслужба ДСНС, сьогодні о 5 годині ранку пролунав вибух на шахті в смт Удачне Донецької області. В результаті постраждали і були госпіталізовані 10 шахтарів. Подробиці події з'ясовуються.

"31 липня о 4:15 ранку на шахтоуправлінні Покровське на глибині 815 метрів стався вибух. Оперативно на шахту був викликаний 10-й воєнізований гірничорятувальний загін. Люди з шахти були виведені на поверхню", - йдеться в повідомленні.

В результаті вибуху постраждали 10 осіб, з яких четверо - працівники шахтоуправління, а шестеро - працівники підрядної організації. Постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості.

"Від отриманих травм у лікарні померла одна людина - співробітник підрядної організації. Решта людей, що знаходилися в шахті у момент вибуху, перебувають під медичним наглядом, їм надано необхідну допомогу", - сказано в повідомленні.