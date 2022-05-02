Трагічний вибух на шахті: постраждали 10 гірників

Як повідомила пресслужба ДСНС, сьогодні о 5 годині ранку пролунав вибух на шахті в смт Удачне Донецької області. В результаті постраждали і були госпіталізовані 10 шахтарів. Подробиці події з'ясовуються.
В результаті вибуху постраждали 10 осіб, з яких четверо - працівники шахтоуправління, а шестеро - працівники підрядної організації. Постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості.
"Від отриманих травм у лікарні померла одна людина - співробітник підрядної організації. Решта людей, що знаходилися в шахті у момент вибуху, перебувають під медичним наглядом, їм надано необхідну допомогу", - сказано в повідомленні.
Для розслідування причин аварії створена комісія.
У компанії повідомляють, що надають підтримку сім'ям постраждалих.
Раніше в липні в Кривому Розі на шахті Жовтнева Криворізького залізорудного комбінату загинув 31-річний шахтар. Його притиснуло до стіни вантажною машиною.
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