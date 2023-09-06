Трагічна аварія автобуса з українськими туристами в Італії

07:15 27 серпня Київ, Україна

Стали відомі подробиці жахливої нічної аварії в Італії. Як повідомило агентство АNSA, рейсовий автобус, у якому перебували українські туристи, на ходу буквально врізався в польський рефрижератор, який перевозив овочі та фрукти. Внаслідок зіткнення постраждали 14 людей.

Інцидент стався в п'ятницю о 19.30 на трасі A4 в районі міста Латізана.

30 пасажирів змогли самостійно вибратися з транспортного засобу, проте водій та шість осіб, серед яких дитина, опинилися "у пастці".

Рятувальники спочатку звільнили чотирьох найбільш серйозно поранених та відправили їх гелікоптерами до лікарень.

Ще десять отримали поранення, які не загрожують життю.

Нагадаємо, у квітні в польському селі Ельжбецине автобус з'їхав з дороги до кювету. Внаслідок ДТП постраждали четверо українців.