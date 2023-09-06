Трагедія у Вірменії: загинув тимчасовий повірений України Олександр Сенченко

У Вірменії загинув Олександр Сенченко, тимчасовий повірений України, який виконував обов'язки керівника української дипломатичної місії у цій країні.
Відомості про цю трагічну новину надійшли із Міністерства закордонних справ України.
Відомості про цю трагічну новину надійшли із Міністерства закордонних справ України.
За даними місцевих ЗМІ, які посилаються на інформацію від Міністерства внутрішніх справ Вірменії, Олександр Сенченко втопився в озері Севан.
Увечері 13 серпня надійшла інформація про подію: рятувальники, які чергували на одному з пляжів озера Севан, помітили чоловіка, що знаходиться приблизно за 25 метрів від берега, який раптом зник у воді під час плавання.
Співробітники рятувальної служби негайно підійшли до місця події, витягли чоловіка з води, на глибині приблизно 1,5 метра, та доставили на берег за допомогою моторного човна.
Медична бригада, яка прибула на місце, встановила смерть чоловіка.
Увечері 13 серпня надійшла інформація про подію: рятувальники, які чергували на одному з пляжів озера Севан, помітили чоловіка, що знаходиться приблизно за 25 метрів від берега, який раптом зник у воді під час плавання.
Співробітники рятувальної служби негайно підійшли до місця події, витягли чоловіка з води, на глибині приблизно 1,5 метра, та доставили на берег за допомогою моторного човна.
Медична бригада, яка прибула на місце, встановила смерть чоловіка.
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