Трагедія у Вірменії: загинув тимчасовий повірений України Олександр Сенченко

13:18 14 серпня Київ, Україна

У Вірменії загинув Олександр Сенченко, тимчасовий повірений України, який виконував обов'язки керівника української дипломатичної місії у цій країні.



Відомості про цю трагічну новину надійшли із Міністерства закордонних справ України.

"Трагедія сталася у Вірменії", - зазначили у міністерстві.

За даними місцевих ЗМІ, які посилаються на інформацію від Міністерства внутрішніх справ Вірменії, Олександр Сенченко втопився в озері Севан.



Увечері 13 серпня надійшла інформація про подію: рятувальники, які чергували на одному з пляжів озера Севан, помітили чоловіка, що знаходиться приблизно за 25 метрів від берега, який раптом зник у воді під час плавання.



Співробітники рятувальної служби негайно підійшли до місця події, витягли чоловіка з води, на глибині приблизно 1,5 метра, та доставили на берег за допомогою моторного човна.



Медична бригада, яка прибула на місце, встановила смерть чоловіка.