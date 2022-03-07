Трагедія на станції Караваєві дачі в Києві

18:39 08 червень Київ, Україна

Слідчо-оперативна група Києва в супроводі медиків констатувала смерть 35-річного чоловіка в результаті наїзду на нього приміської електрички.

Про це повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Києва.

"Сьогодні близько 15.00 в столичну поліцію надійшло повідомлення про загибель невідомого чоловіка на залізничній станції "Караваєві дачі".

Для встановлення обставин події на місце виїхали слідчо-оперативні групи районного управління поліції і група главку з розслідування дорожньо-транспортних пригод.

Попередньо встановлено, що чоловік переходив через колії у невстановленому місці і не помітив потяг, що наближався до зупинки. Від отриманих травм 35-річний потерпілий помер на місці.



Дана подія належним чином зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Зараз поліціянти з'ясовують обставини цього інциденту і проводять всі необхідні слідчі дії. Після закінчення перевірки буде дана правова кваліфікація".



У столичному ДСНС відзначили, що "Негайно до місця події були направлені рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення. За допомогою гідравлічного інструменту тіло чоловіка було деблоковане і передане службі "103". Обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці.