Трагедія на льоду під Києвом: двох підлітків віднесло на крижині

09:38 20 лютий Київ, Україна

Лютий цього року видався теплим, і лід на водоймах недостатньо промерз. У зв'язку з цим, служби рятувальників та поліція ведуть широкомасштабну роботу серед населення щодо запобігання трагедіям на льоду. Але, незважаючи на всі зусилля рятувальників достукатися до розуму людей, діти та дорослі продовжують ризикувати своїм життям, виходячи на небезпечний лід.

Як стало відомо, вчора, 19 лютого, у селі Глібівка Вишгородського району Київської області трапилося чергове лихо. Двох хлопців, що перебували на крижині, віднесло на сотні метрів від берега річки. На щастя, цього разу дрейфуючих на крижині вдалося врятувати.

Про те, що двох хлопців (18 та 15 років) відносить на крижині, в поліцію повідомила мати одного з постраждалих.

Коли поліція прибула на місце, виявилося, що старшого хлопця врятував та везе до берега на човні небайдужий громадянин. У цього молодика лід під ногами почав танути, тому він потрапив у воду і почав тонути.

У цей час молодший хлопець продовжував залишатися на крижині, яку віднесло приблизно на 400 метрів від берега. Співробітники поліції на іншому човні, який знаходився на березі, приступили до порятунку другого зляканого підлітка. Через короткий час неповнолітнього було доставлено на берег.

Госпіталізація через переохолодження знадобилася лише старшому товаришу. Його здоров'ю вже нічого не загрожує.

Раніше в Черкаській області на крижині, що відкололася, опинилися до 200 рибалок. Тоді змогли врятувати всіх. А от на Дніпропетровщині врятувати дитину не вдалося. Шестирічний першокласник не прийшов додому після школи. Буквально за кілька годин його тіло знайшли під льодом за 15 метрів від берега.