Торнадо на Херсонщині: зламана покрівля, повалені дерева

15:08 25 травень Київ, Україна

З наслідками раптового торнадо , що обрушився на херсонське село, допомагають впоратися місцеві правоохоронні органи.



Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.

"У с.Ушкалка Верхньорогачицької територіальної громади напередодні пронісся торнадо. В результаті ураганного вітру пошкоджені паркани, дахи кількох будинків і повалені дерева. На щастя, ніхто з людей не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Зараз правоохоронці обходять квартири громадян, спілкуються з місцевими жителями для надання необхідної допомоги. Працівники превенції допомагають людям прибирати з дворів уламки, розчищають вулицю і прибирають повалені дерева. Поліціянти будуть працювати на місці, поки не подолають наслідки негоди.