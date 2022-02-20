Торнадо на Херсонщині: зламана покрівля, повалені дерева

З наслідками раптового торнадо, що обрушився на херсонське село, допомагають впоратися місцеві правоохоронні органи.
Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.
Зараз правоохоронці обходять квартири громадян, спілкуються з місцевими жителями для надання необхідної допомоги. Працівники превенції допомагають людям прибирати з дворів уламки, розчищають вулицю і прибирають повалені дерева. Поліціянти будуть працювати на місці, поки не подолають наслідки негоди.
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