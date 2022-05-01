Торгівля людьми: з початку року виявлено понад 760 злочинів
20:48 30 липня Київ, Україна
Торгівля людьми була і залишається актуальною проблемою в Україні, а в зв'язку з величезною латентністю, цьому явищу складно протистояти.
Тільки з початку 2021 року було зареєстровано 760 злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, заявив начальник Департаменту міграційної поліції НПУ Сергій Пантелєєв на брифінгу в п'ятницю, 30 липня.
За його словами, торгівля людьми залишається однією з найбільш актуальних проблем в Україні.
"З початку 2021 року працівники поліції виявили понад 760 кримінальних злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми. Викрито та ліквідовано діяльність 26 організованих злочинних груп, в які входило 139 учасників. Їхня вина доведена. Справи направлені до суду, який досліджує докази і винесе відповідні вироки. 328 торговцям людьми повідомлено про підозру. 895 кримінальних проваджень направлено до суду. За сім місяців ми поспілкувалися майже з 500 жертвами торгівлі людьми", - сказав Пантелєєв.
"На жаль, торгівля людьми - явище поширене сьогодні. У зв'язку з величезною латентністю, цьому явищу складно протистояти. Велика проблема полягає в тому, що самі жертви не можуть ідентифікувати себе як жертв торгівлі людьми. Тому будь-яка діяльність, спрямована на поширення інформації про зазначене явище, інформаційно-роз'яснювальна робота, інформаційні кампанії, будуть допомагати особам, які перебувають у таких обставинах. Допоможуть їм зрозуміти це і вчасно звернутися за допомогою до Національної поліції", - додав начальник Управління моніторингу дотримання прав людини МВС України Дмитро Гладчук.
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