Торгівля людьми: з початку року виявлено понад 760 злочинів

20:48 30 липня Київ, Україна

Торгівля людьми була і залишається актуальною проблемою в Україні, а в зв'язку з величезною латентністю, цьому явищу складно протистояти.

Тільки з початку 2021 року було зареєстровано 760 злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, заявив начальник Департаменту міграційної поліції НПУ Сергій Пантелєєв на брифінгу в п'ятницю, 30 липня.



За його словами, торгівля людьми залишається однією з найбільш актуальних проблем в Україні.

"З початку 2021 року працівники поліції виявили понад 760 кримінальних злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми. Викрито та ліквідовано діяльність 26 організованих злочинних груп, в які входило 139 учасників. Їхня вина доведена. Справи направлені до суду, який досліджує докази і винесе відповідні вироки. 328 торговцям людьми повідомлено про підозру. 895 кримінальних проваджень направлено до суду. За сім місяців ми поспілкувалися майже з 500 жертвами торгівлі людьми", - сказав Пантелєєв.