Топспівробітника Одеської митниці спіймали на хабарі

20:46 10 грудня Київ, Україна

Співробітники Державного бюро розслідувань припинили протиправну діяльність керівника Одеської Держмитниці.



Про це повідомили в пресслужбі ДБР 10 грудня.



Слідством встановлено, що вказаний працівник одного з відділів митного поста "Чорноморський", за посередництва цивільної особи - колишнього працівника митниці, вимагав і отримав від громадянина України неправомірну вигоду в сумі 1100 доларів США за нестворення штучних перешкод при розмитненні п'яти автомобілів, які були ввезені на територію України.



"9 грудня 2020 року чиновника Одеської митниці і посередника затримали під час одержання неправомірної вигоди в порядку ст. 208 КПК України", - зазначили в ДБР.





Зараз керівнику одного з відділів митного поста "Чорноморський" Одеської митниці Держмитслужби України та його посереднику повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).



Надалі буде вирішуватися питання про відсторонення посадової особи митниці від займаної посади та обрання щодо підозрюваних запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.