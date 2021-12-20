Тільки на кладовищі люди дізналися, що ховають чужу жінку

08:41 04 квітень Київ, Україна

На жаль, аврали трапляються і в таких «тихих» місцях, як морги. Тим більше під час великої смертності від коронавірусу. Як стало відомо, в Богодухівському районі на Харківщині під час поховання на одному з кладовищ з'ясувалося, що працівники лікарняного моргу видали родичам чуже тіло.

Житель Харківщини помер в лікарні від коронавірусу. Його тіло рідня отримала в закритій труні.

На 30 березня було призначено похорони чоловіка. По ньому вже відслужили панахиду, коли сім'ї несподівано подзвонили і повідомили, що в труні - не їхній близький, а тіло жінки.

Труну з тілом з кладовища повезли до Богодухівської центральної районної лікарні. Там працівники моргу видали вже "правильне" тіло і родичі змогли поховати його.

"Ніякої підміни не було - бирки були підписані. І найголовніше, що я хочу сказати, що родич там був присутній при тому, коли забирали це тіло. Ми абсолютно відповідально розуміємо їхнє горе, що сталося, але це людський фактор. Ми не роботи - ми просто люди", - заявила заступниця голови лікарні Яна Грищенко.

У медустанові створена комісія, яка буде розбиратися в події. Також родичі одного з померлих подали заяву в поліцію. Правоохоронці проводять перевірку.

Раніше повідомлялося, що в Кенії чоловік прийшов до тями в морзі при підготовці до бальзамування. Він втратив свідомість вдома, і сім'я відвезла його в лікарню. Через кілька годин родичам нібито повідомили, що той помер ще до того, як його привезли до медиків.

Додамо, в Колумбії "ожилого" пацієнта відмовилися випускати з моргу.