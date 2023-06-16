"Точно в ціль": у Криму впав російський "Калібр"

В окупованому Криму впала російська крилата ракета "Калібр". Експерти, які прибули на місце події, зробили висновок, що ракета, що впала, є ракетою типу "Калібр", яка стоїть на озброєнні зс росії.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, посилаючись на російські ЗМІ.
Зазначається, що ракета була виявлена пастухом у районі села Вулканівка Ленінського району 17 травня о 6:30 ранку.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, посилаючись на російські ЗМІ.
Зазначається, що ракета була виявлена пастухом у районі села Вулканівка Ленінського району 17 травня о 6:30 ранку.
Окупаційна влада Криму поки що ніяк не коментувала інцидент.
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