"Точно в ціль": у Криму впав російський "Калібр"

11:59 18 травня Київ, Україна

В окупованому Криму впала російська крилата ракета "Калібр". Експерти, які прибули на місце події, зробили висновок, що ракета, що впала, є ракетою типу "Калібр", яка стоїть на озброєнні зс росії.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, посилаючись на російські ЗМІ.

Зазначається, що ракета була виявлена пастухом у районі села Вулканівка Ленінського району 17 травня о 6:30 ранку.
"Експерти, які виїхали на місце, дійшли висновку, що це крилата ракета "Калібр", що належить міністерству оборони росії. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Окупаційна влада Криму поки що ніяк не коментувала інцидент.