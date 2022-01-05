Тероризм на Філіппінах: два потужні вибухи забрали життя 14 людей

20:08 24 серпень Київ, Україна

На півдні Філіппін в провінції Сулу прогримів ряд вибухів. На даний момент відомо про 75 постраждалих і 14 загиблих.



Згідно з попереднім звітом військових перший вибух стався близько 12 години дня за місцевим часом перед продуктовим магазином на жвавій вулиці в місті Джоло, внаслідок підриву мотоцикла з вибухівкою.



Приблизно через годину після першого вибуху пролунав другий - в церкві приблизно в 70 метрах від місця першого вибуху, в результаті підриву терористки-смертниці, яка мала зв'язки з бойовиками «Ісламської держави».



Серед 75 поранених - 27 співробітників сил безпеки і 48 цивільних. Всього загинуло 8 силовиків і 6 цивільних.





Відзначається, що обидва вибухи сталися в центрі міста в понеділок, коли зазвичай на вулицях багато людей в зв'язку з роботою ринку.

В даний час ніхто не взяв на себе відповідальність за дві атаки.