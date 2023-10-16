Тероризували мешканців Прикарпаття: СБУ знешкодила банду

12:15 16 жовтня Київ, Україна

Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала злочинне угруповання, яке намагалося тримати у страху мешканців західних областей України.

Про це повідомила пресслужба СБУ

Банда діяла під контролем «смотрящєго» за Івано-Франківською областю, відомого кримінального авторитету.



Учасники угруповання тероризували мешканців регіону, вимагали гроші та відбирали приватне майно. Для цього створювали штучні конфліктні ситуації чи комерційні суперечки, а потім виставляли рахунок за мирне вирішення проблеми.



У разі відмови – учасники банди погрожували постраждалим та їхнім сім'ям насильством та фізичною розправою, а також конфіскацією автомобілів та нерухомості.

За один рекетирський "наліт" фігуранти могли "вибити" з людини від 10 до 500 тис. у гривневому еквіваленті.

Таким чином, зловмисники намагалися обкласти «даниною» місцевих підприємців та поступово розширювали свій вплив на навколишні регіони України.



А з початком повномасштабної війни бандити почали видавати себе за військових та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях. Вони обіцяли жертвам, що заберуть до себе на нуль, де забиратимуть зарплату за рахунок сплати боргу. При цьому учасники банди оформили довідки про непридатність до військової служби за станом здоров'я.



За наявними даними, діяльність банди призводила до загострення криміногенної обстановки та негативно впливала на суспільно-політичні настрої серед мешканців Прикарпаття.



Співробітники СБУ задокументували факт здирництва 150 тис. гривень у місцевого підприємця. Фігуранти неодноразово погрожували чоловікові, що заб'ють молотками, битимуть трубами по голові, зламають ноги та зроблять інвалідом, якщо він не заплатить їм гроші.



Правоохоронці затримали двох активних учасників угруповання під час передачі їм усієї суми від потерпілого.



Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу. Вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.