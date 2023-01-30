Тероризували мешканців Одеси: СБУ затримала чергове злочинне угруповання

18:09 30 січня Київ, Україна

Внаслідок слідчо-оперативних дій в Одесі СБУ нейтралізувала кримінальне угрупування, яке діяло від імені чеченського «злодія в законі» на прізвисько «Омар Уфимський».

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Знаходячись на території росії, він намагався поширити злочинний вплив у причорноморському регіоні України. Для цього координував банду, яка тероризувала і намагалася тримати в страху місцевих жителів. Зловмисники під надуманими приводами вимагали гроші з громадян, у тому числі тих, хто перебуває під слідством". У разі відмови застосовували психологічний тиск, насильство та погрожували вбивством, зокрема, родичів потерпілого, яких обіцяли "знайти", - повідомляють у СБУ.

Повідомляється, що безпосереднє керівництво угрупованням здійснював місцевий карний злочинець, який перебував у міському слідчому ізоляторі.



Наприкінці серпня минулого року співробітники СБУ затримали в Одесі трьох учасників банди, що діяли на свободі, і повідомили їм про підозри у здирстві.

"Але перебуваючи у СІЗО, лідер банди все одно продовжив злочинну діяльність. Карний злочинець обклав "даниною" заарештованих, а отримані суми направляв на підтримку ув'язнених, які відбувають покарання у виправних установах за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Навіть у разі звільнення з ізолятора, потерпілі мають сплачувати суми до кримінальної "каси", – йдеться у повідомленні.

Злочинцю додатково повідомлено про підозру у встановленні чи поширенні злочинного впливу. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.